Un avion de transport militaire russe s'écrase en Crimée, 29 morts

Un avion de transport militaire russe s'est écrasé en Crimée, tuant 29 personnes, ont rapporté les agences de presses russes, citant des déclarations faites tôt mercredi par le ministère de la défense.

L'agence de presse TASS, citant le ministère, a déclaré que l'accident était survenu dans la péninsule de Crimée, annexée par Moscou en 2014. Le ministère a indiqué que 23 passagers et six membres d'équipage avaient été tués.

Les informations relayées par les médias ne précisaient pas combien de personnes se trouvaient à bord de l'appareil, un An-26. Aucune mention n'était toutefois faite de survivants.

"Le An-26, avec lequel les communications avaient été perdues plus tôt, s'est écrasé contre une falaise", a rapporté TASS.

L'agence de presse RIA a dit que, d'après les premières constatations, des problèmes techniques semblaient avoir provoqué l'accident.

(Reuters; version française Camille Raynaud)