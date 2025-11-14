Un autobus percute un arrêt de bus à Stockholm, plusieurs morts-police

Plusieurs personnes ont été tuées et d'autres blessées vendredi à Stockholm dans un accident d'autobus qui a percuté un arrêt de bus, a déclaré la police suédoise, qui exclut à ce stade l'hypothèse d'un acte volontaire.

Un porte-parole des services de secours a fait état de "six victimes", sans préciser s'il s'agissait de morts ou de blessés. Le bus circulait à vide.

"L'enquête porte sur un homicide involontaire. Le chauffeur du bus a été arrêté, comme cela est la règle dans ce type d'incident", a dit un porte-parole de la police.

L'accident s'est produit dans le centre de Stockholm, près du campus de l'Ecole royale polytechnique.

