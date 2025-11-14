 Aller au contenu principal
Un autobus percute un arrêt de bus à Stockholm, plusieurs morts-police
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 17:58

Plusieurs personnes ont été tuées et d'autres blessées vendredi à Stockholm dans un accident d'autobus qui a percuté un arrêt de bus, a déclaré la police suédoise, qui exclut à ce stade l'hypothèse d'un acte volontaire.

Un porte-parole des services de secours a fait état de "six victimes", sans préciser s'il s'agissait de morts ou de blessés. Le bus circulait à vide.

"L'enquête porte sur un homicide involontaire. Le chauffeur du bus a été arrêté, comme cela est la règle dans ce type d'incident", a dit un porte-parole de la police.

L'accident s'est produit dans le centre de Stockholm, près du campus de l'Ecole royale polytechnique.

(Reportage Anna Ringstrom, Louise Breusch Rasmussen, Johan Ahlander et Essi Lehto, version française Sophie Louet, édité par)

