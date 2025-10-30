Un ancien de l'équipe de France intègre le jury de Miss Univers 2025
Eve Gilles, machin chouette… rien à foutre !
Ce mardi, le comité de Miss Univers a annoncé que Claude Makélélé allait rejoindre le jury de la 74 e édition du concours de beauté international , qui se tiendra en Thaïlande, le 21 novembre. Alors que son nom signifie « beaucoup de bruit » en lingala, l’ancien international français aura l’occasion d’en faire durant la cérémonie.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
