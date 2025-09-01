 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Un aéroport bulgare perturbé par un brouillage russe présumé - FT
information fournie par Reuters 01/09/2025 à 11:21

Un brouillage russe présumé a mis hors service les systèmes de navigation GPS de l'aéroport bulgare de Plovdiv et contraint l'avion transportant la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à recourir à des cartes manuelles pour son atterrissage, rapporte lundi le Financial Times (FT), citant trois responsables au fait de la situation.

Reuters n'a pas pu vérifier dans l'immédiat cette information.

(Rédigé par Abu Sultan à Bangalore; version française Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

