Un aéroport bulgare perturbé par un brouillage russe présumé - FT

Un brouillage russe présumé a mis hors service les systèmes de navigation GPS de l'aéroport bulgare de Plovdiv et contraint l'avion transportant la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à recourir à des cartes manuelles pour son atterrissage, rapporte lundi le Financial Times (FT), citant trois responsables au fait de la situation.

Reuters n'a pas pu vérifier dans l'immédiat cette information.

