Un accord USA-Danemark-Groenland en vue pour renforcer la présence militaire américaine sur l'île

par Jacob Gronholt-Pedersen

Le président Donald Trump doit rencontrer mardi les dirigeants du Danemark et du Groenland à l’Assemblée générale des Nations unies à New York, pour la signature d'un accord permettant un renforcement de la présence militaire américaine sur le territoire semi-autonome danois.

Cette entente devrait déboucher sur l’ouverture de deux nouveaux sites militaires : Narsarsuaq, une ancienne base aérienne de la Guerre froide, et Mestersvig, actuellement utilisée par la "Sirius Dog Sled Patrol", une unité d’élite des forces spéciales danoises.

Donald Trump a déclaré vendredi que cet accord conférait aux États-Unis "un contrôle permanent sur la sécurité et tous les autres besoins au Groenland". Le Danemark n’a pas réagi à cette affirmation, mais a précisé que cette décision respectait la souveraineté du royaume et le droit du Groenland à l’autodétermination.

On ignore encore si le texte modifie le traité de défense de 1951, qui a constitué jusqu’à présent la base juridique de la présence américaine, ou s’il s’agit d’un nouveau cadre légal.

(Jacob Gronholt-Pedersen; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)