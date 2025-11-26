Un accord de paix avec l'Ukraine "prématuré" pour le Kremlin, Witkoff attendu en Russie

(Actualisé avec précisions et contexte)

Le Kremlin a annoncé mercredi que Steve Witkoff, émissaire de Donald Trump, se rendrait la semaine prochaine à Moscou avec une délégation américaine pour discuter d'un éventuel plan de paix en Ukraine alors que la Russie juge encore "prématuré" de parler d'un accord pour mettre fin à la guerre.

S'exprimant devant des journalistes à bord d'Air Force One, le président des Etats-Unis a déclaré mardi que les négociateurs américains progressaient dans leurs discussions avec les Russes et les Ukrainiens et que Moscou avait accepté certaines concessions.

Le plan de paix présenté la semaine dernière par les Etats-Unis a été largement perçu comme une tentative de contraindre l'Ukraine à céder à l'essentiel des exigences de la Russie. Ukrainiens et Européens s'emploient depuis à l'amender.

"En ce qui concerne Witkoff, je peux dire qu'un accord de principe a été conclu pour qu'il vienne à Moscou la semaine prochaine", a dit Iouri Ouchakov, conseiller diplomatique du président russe Vladimir Poutine, à la télévision publique russe.

Outre l'émissaire de Donald Trump, "un certain nombre de représentants de l'administration impliqués dans les affaires ukrainiennes" se rendront également à Moscou, a-t-il ajouté.

Interrogé sur la conclusion d'un plan de paix entre Kyiv et Moscou, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peksov s'est montré prudent, arguant qu'il était "prématuré" de parler d'accord, selon des propos rapportés par l'agence de presse russe Interfax.

Saluant les efforts de l'administration Trump, le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Ryabkov a réaffirmé la fermeté de Moscou.

"Il ne peut y avoir aucune concession ou aucun abandon de notre position sur ces points clés", a-t-il déclaré devant des journalistes.

Mardi, le président ukrainien Volodimir Zelenksy s'est dit prêt à poursuivre les discussions sur l'accord-cadre présenté par Washington, ajoutant toutefois que des questions sensibles restaient encore à régler.

Donald Trump a confirmé qu'il ne "reste plus que quelques points de désaccord" entre l'Ukraine et la Russie, annonçant avoir donné instruction à son émissaire Steve Witkoff de rencontrer Vladimir Poutine et au secrétaire d'Etat à l'Armée Dan Driscoll de s'entretenir avec la partie ukrainienne.

WITKOFF ET LA RUSSIE

Bloomberg News a rapporté mardi que Steve Witkoff avait eu un entretien téléphonique avec Iouri Ouchakov le 14 octobre, au cours duquel l'émissaire américain a invité son interlocuteur russe à travailler ensemble à l'élaboration d'un projet de cessez-le-feu en Ukraine et en lui conseillant de suggérer à Vladimir Poutine de le soumettre à Donald Trump.

Bloomberg a publié une retranscription de cette conversation.

Interrogé sur la fuite de cet échange téléphonique dans les médias, Iouri Ouchakov a jugé que c'était "inacceptable", arguant qu'elle était destinée à entraver les négociations. "Il est peu probable que cela ait été fait pour améliorer les relations", a-t-il dit.

Dans un entretien accordé au journal russe Kommersant, l'ancien ambassadeur russe à Washington explique que certaines parties de cette conversation ont été menées par des canaux gouvernementaux cryptés. Ces canaux font rarement l'objet de fuites, à moins qu'une des deux parties n'en soit à l'origine, ajoute-t-il.

"Il existe certaines conversations sur WhatsApp qui, d'une manière générale, pourraient être écoutées d'une manière ou d'une autre", a-t-il déclaré.

Il a exclu l'hypothèse que la fuite vienne d'un des participants à l'échange téléphonique, ajoutant qu'il mentionnerait le sujet avec Steve Witkoff.

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Ryabkov a déclaré que certains médias étaient utilisés dans le cadre de la guerre d'information hybride lancée par des pays européens contre la Russie, visant à saper les liens entre Moscou et Washington.

Bloomberg a également dévoilé la retranscription d'un échange téléphonique entre Iouri Ouchakov et Kirill Dmitriev, émissaire financier de Vladimir Poutine, daté du 29 octobre. Kirill Dmitriev a accusé en retour l'article de Bloomberg d'être "faux".

Bloomberg a répondu "maintenir sa version des faits".

"SITUATION DIFFICILE"

Sur le front, l'armée ukrainienne a dit avoir touché une usine russe de production d'équipements de navigation et d'autres composants pour des missiles balistiques dans la région de Tchouvachie.

Les forces armées ukrainiennes ont par ailleurs averti d'une situation "difficile" dans la partie sud de la ligne de front, où l'armée russe a enregistré des avancées récentes.

"Il y a des combats féroces pour chaque mètre de notre terre natale", a déclaré le chef d'état-major de l'armée ukrainienne dans une publication sur les réseaux sociaux, faisant référence à la ville de Houliapole, sur laquelle les troupes de Moscou ont exercé une pression constante ces dernières semaines.

"La situation sur la ligne de front est vraiment difficile, mais il n'y a pas d'encerclement, la communication avec nos soldats est maintenue, la logistique est en place, et l'évacuation des blessés est en train d'avoir lieu", a-t-il ajouté dans la publication.

(Rédaction de Reuters, version française Bertrand Boucey et Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)