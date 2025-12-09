Ukraine-Zelensky se dit prêt à organiser des élections

(Actualisé avec précisions)

Le président ukrainien Volodimir Zelensky s'est dit prêt mardi à organiser des élections si les Etats-Unis et les partenaires européens de l'Ukraine pouvaient garantir la sécurité du processus électoral.

Les élections sont interdites en temps de guerre mais le président américain Donald Trump fait pression sur Volodimir Zelensky, dont le mandat présidentiel s'est terminé l'an dernier, pour qu'un nouveau scrutin soit organisé.

"Je suis prêt (à organiser) une élection et je demande l'aide des Etats-Unis, peut-être avec celle des partenaires européens, pour assurer la sécurité du scrutin", a dit le dirigeant ukrainien aux journalistes.

"Ensuite, dans les 60 ou 90 jours, l'Ukraine sera prête à organiser une élection."

Les déclarations de Volodimir Zelenksy interviennent après la publication mardi par Politico d'une interview de Donald Trump dans laquelle il suggère que le gouvernement ukrainien utilise le conflit comme une excuse pour éviter des élections.

Le président ukrainien a rejeté l'idée selon laquelle il s'accrocherait au pouvoir, la qualifiant de "totalement inappropriée".

Volodimir Zelensky a ajouté qu'il demanderait au Parlement de préparer tout texte de loi nécessaire pour prévoir la tenue des élections, l'Ukraine étant soumise à la loi martiale.

Les enquêtes d'opinion montrent que les Ukrainiens sont opposés à l'idée d'organiser des élections en temps de guerre mais qu'ils souhaitent un renouvellement du paysage politique.

(Olena Harmash; version française Camille Raynaud, édité par Blandine Hénault)