Ukraine-Zelensky propose Mykhaïlo Fedorov au poste de ministre de la Défense

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a proposé vendredi de nommer le premier vice-Premier ministre Mykhaïlo Fedorov au poste de ministre de la Défense, en remplacement de Denys Chmyhal.

Dans une allocution vidéo Volodimir Zelensky a ajouté que Denys Chmyhal avait obtenu de bons résultats comme ministre et qu'un nouveau poste au gouvernement lui était proposé.

(Reportage Ron Popeski et Oleksandr Kozhukhar; version française Claude Chendjou,)