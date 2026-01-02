Ukraine-Zelensky propose Mykhaïlo Fedorov au poste de ministre de la Défense

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a proposé vendredi de nommer le premier vice-Premier ministre Mykhaïlo Fedorov au poste de ministre de la Défense, en remplacement de Denys Chmyhal.
Dans une allocution vidéo Volodimir Zelensky a ajouté que Denys Chmyhal avait obtenu de bons résultats comme ministre et qu'un nouveau poste au gouvernement lui était proposé.
(Reportage Ron Popeski et Oleksandr Kozhukhar; version française Claude Chendjou,)
