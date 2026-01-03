 Aller au contenu principal
Ukraine-Zelensky propose au ministre de la Défense, Denis Shmihal, le portefeuille de l'Energie
information fournie par Reuters 03/01/2026 à 14:22

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré samedi avoir proposé au ministre de la Défense, Denis Shmihal, de devenir ministre de l'Énergie et premier vice-Premier ministre.

Le président a demandé aux parlementaires ukrainiens de soutenir cette candidature pour le portefeuille de l'Énergie, affirmant que son expérience était essentielle pour garantir la stabilité du secteur énergétique face à l'intensification des attaques russes.

(Reportage Olena Harmash ; Version française Elizabeth Pineau)

Guerre en Ukraine
