Ukraine-Zelensky propose au ministre de la Défense, Denis Shmihal, le portefeuille de l'Energie

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré samedi avoir proposé au ministre de la Défense, Denis Shmihal, de devenir ministre de l'Énergie et premier vice-Premier ministre.

Le président a demandé aux parlementaires ukrainiens de soutenir cette candidature pour le portefeuille de l'Énergie, affirmant que son expérience était essentielle pour garantir la stabilité du secteur énergétique face à l'intensification des attaques russes.

(Reportage Olena Harmash ; Version française Elizabeth Pineau)