Ukraine-Zelensky nomme un nouveau commandant de l'armée après des manifestations

(Actualisé avec précisions)

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a nommé mardi un jeune général, Mykhaïlo Drapaty, comme commandant en chef de l'armée ukrainienne, dans le cadre d'un remaniement sans précédent de l'appareil sécuritaire de Kyiv depuis le début de la guerre avec Moscou, déclenchée en février 2022 par l'invasion russe du pays.

Mykhaïlo Drapaty, 43 ans, qui a été pendant deux ans à la tête de l'armée de terre, remplace Oleksandr Syrsky, 60 ans.

Cette décision intervient après plusieurs journées de manifestations, un mouvement de contestation déclenché par le remaniement gouvernemental inattendu opéré la semaine dernière par Volodimir Zelensky, qui a limogé le populaire ministre de la Défense - le réformiste Mykhaïlo Fedorov, 35 ans, au coeur de l'innovation de Kyiv dans l'utilisation des drones.

Mykhaïlo Fedorov avait critiqué Oleksandr Syrsky, l'accusant de saboter son travail, ce qui a mis en exergue les tensions entre les responsables ukrainiens considérant que le recours à la technologie est crucial pour remporter la guerre et ceux, issus de la vieille garde, favorables à une approche traditionnelle.

Certains manifestants, qui s'étaient rassemblés devant les bureaux de Volodimir Zelensky, avaient appelé le président ukrainien à nommer Mykhaïlo Drapaty et demandé le retour de Mykhaïlo Fedorov, au détriment d'Oleksandr Syrsky.

Dans son allocution vidéo quotidienne, Volodimir Zelensky a déclaré mardi soir avoir offert à Mykhaïlo Fedorov un "poste décent" pour superviser le secteur technologique de l'Etat. Fedorov avait déclaré vouloir uniquement retrouver ses fonctions de ministre de la Défense.

(Yuliia Dysa; version française Jean Terzian)