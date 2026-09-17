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Ukraine-Zelensky nomme Anton Kovalski procureur général par intérim
information fournie par Reuters 17/09/2026 à 12:59
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Le président ukrainien Volodimir Zelensky a nommé Anton Kovalski au poste de procureur général par intérim, selon un décret présidentiel publié jeudi, après avoir démis de ses fonctions son prédécesseur Ruslan Kravchenko.

La décision a été approuvée par les députés lors d'un vote mardi, à la suite d'une enquête menée par le Bureau national anticorruption d’Ukraine (NABU) et le Parquet spécialisé anticorruption (SAPO) sur le bureau de l'ancien procureur.

Les organismes ont affirmé que l'un de ses subordonnés avait mis en place un réseau visant à dissimuler l’activité de centres d’appels qui escroquaient des Ukrainiens et des étrangers.

Ruslan Kravchenko a nié toute implication et n’a pas été inculpé ni désigné comme suspect.

Ce dernier a accusé lundi le chef du NABU, Semen Kryvonos, d'avoir falsifié des documents et d'avoir orchestré une fausse adoption d'enfant en 2009, déclarant que l'investigation menée par ces agences visait à faire obstacle à celles portant sur leurs propres activités. Le NABU et le SAPO ont réfuté ces allégations.

(Rédigé par Anna Pruchnicka à Gdansk; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)

Guerre en Ukraine
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