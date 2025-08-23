Ukraine-Zelensky invite les pays du Sud à amener la Russie vers la paix

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a invité samedi les pays du Sud à amener le dirigeant russe Vladimir Poutine à la table des négociations sur le conflit en Ukraine et ainsi favoriser la paix.

"J'ai réaffirmé ma disponibilité à rencontrer le président russe sous toutes ses formes. Cependant, nous constatons que Moscou tente une fois de plus de faire traîner les choses", a écrit Zelensky sur X après son entretien avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa.

"Il est important que le Sud global envoie des signaux pertinents et pousse la Russie vers la paix", ajoute le président ukrainien.

(Reportage Dan Peleschuk; Version française Elizabeth Pineau )