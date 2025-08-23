 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ukraine-Zelensky invite les pays du Sud à amener la Russie vers la paix
information fournie par Reuters 23/08/2025 à 13:55

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a invité samedi les pays du Sud à amener le dirigeant russe Vladimir Poutine à la table des négociations sur le conflit en Ukraine et ainsi favoriser la paix.

"J'ai réaffirmé ma disponibilité à rencontrer le président russe sous toutes ses formes. Cependant, nous constatons que Moscou tente une fois de plus de faire traîner les choses", a écrit Zelensky sur X après son entretien avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa.

"Il est important que le Sud global envoie des signaux pertinents et pousse la Russie vers la paix", ajoute le président ukrainien.

(Reportage Dan Peleschuk; Version française Elizabeth Pineau )

Guerre en Ukraine
Défense
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank