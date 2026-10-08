Ukraine-Zelensky déplore l'inaction des USA après les dernières attaques russes

Volodimir Zelensky a accusé jeudi les Etats-Unis de ne pas vouloir aider l'Ukraine, alors que des bombardements russes contre deux autobus circulant à Kramatorsk dans le Donbass ont tué au moins 33 personnes, au lendemain d'une pluie de missiles qui avait déjà fait des dizaines de morts dans le pays.

Le président ukrainien a critiqué la volonté de Washington de renouer des liens économiques avec Moscou en parallèle à ses efforts de médiation pour tenter de trouver une issue au conflit, déclenché en février 2022 par l'invasion de l'Ukraine lancée par la Russie.

S'exprimant devant des journalistes à Prilouky, à environ 150 km à l'est de la capitale Kyiv, il a exhorté l'administration américaine a répondre favorablement à sa demande d'élargir l'accès de l'Ukraine aux satellites de Starlink afin de lui permettre de mieux cibler les lanceurs russes de missiles balistiques.

"Je l'ai dit de manière assez ouverte: donnez-nous (Starlink), aidez-nous à défendre notre ciel", a déclaré Volodimir Zelensky, ajoutant que cela contraindrait alors le président russe Vladimir Poutine "à venir s'asseoir à la table des négociations".

Si les gains territoriaux de la Russie ont été freinés cette année, l'Ukraine subit toujours de vastes assauts aériens, de plus en plus violents.

"Où est la vérité, ici ? Où est l'impasse ?", a interrogé le président ukrainien en référence à des commentaires du secrétaire d'Etat américain, Marco Rubio, qui a déclaré plus tôt jeudi que la guerre se trouvait dans une impasse.

"Cela s'appelle de la mauvaise volonté", a poursuivi Volodimir Zelensky. "On ne peut pas, d'un côté, négocier avec les Russes sur de futurs projets économiques et, de l'autre, dire que l'on se trouve dans une forme (...) d'impasse diplomatique."

Des émissaires ukrainiens se rendront vendredi et samedi aux Etats-Unis pour des discussions avec des représentants américains, a-t-il indiqué, exhortant son homologue américain Donald Trump à accroître la pression contre la Russie avec des sanctions.

(Yuliia Dysa, Max Hunder et Dan Peleschuk; version française Jean Terzian, édité par Benjamin Mallet)