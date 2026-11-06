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Ukraine-Zelensky anticipe de nouvelles frappes russes sur les infrastructures énérgétiques
information fournie par Reuters 06/11/2026 à 22:04

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(Adds quotes from Ukrainian president paragraphs 3, 5, background paragraphs 6-7)

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré vendredi que ses services de renseignement disposaient d'éléments montrant que les forces russes préparaient de nouvelles frappes contre des cibles clés et que l'armée ukrainienne se préparait à une mission difficile.

"Nous disposons actuellement d'informations des services de renseignement selon lesquelles la Russie prépare de nouvelles frappes contre les infrastructures énergétiques, les ponts traversant le Dnipro et les infrastructures civiles", a déclaré Volodimir Zelensky dans son allocution vidéo nocturne.

"L'armée de l'air et les forces armées ukrainiennes dans leur ensemble se préparent à la défense. Ce ne sera pas facile."

Volodimir Zelensky a réitéré ses appels aux alliés de l'Ukraine afin qu'ils fournissent rapidement des missiles pour le système Patriot de fabrication américaine afin de défendre les villes ukrainiennes.

"Chaque jour dans le calendrier des livraisons est d'une importance cruciale", a-t-il déclaré. "Nous demandons instamment à nos partenaires de ne pas retarder les livraisons."

Kyiv, ainsi que d'autres villes ukrainiennes, subit des attaques quasi permanentes depuis plusieurs semaines. Deux grands ponts de la capitale ont été frappés par les forces russes à la fin du mois dernier.

Le département d'État américain a déclaré la semaine dernière avoir approuvé la vente à l'Ukraine de 500 missiles Patriot PAC-3 pour un montant estimé à 2,1 milliards de dollars. Ces missiles ne devraient toutefois pas être livrés avant le début des années 2030.

(Ron Popeski et Oleksandr Kozhukhar; version française Nicolas Delame)

Guerre en Ukraine
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