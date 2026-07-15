Ukraine-Zelensky adoube le PDG de Naftogaz pour le poste de Premier ministre

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a adoubé mercredi le PDG de Naftogaz, Sergii Koretsky, pour le poste de Premier ministre après l'éviction surprise de Ioulia Svyrydenko, qui était en fonction depuis le 17 juillet 2025.

Le Parlement a accepté la démission de Ioulia Svyrydenko mardi et doit désigner son successeur jeudi.

Le président ukrainien a livré peu d'explications sur les raisons de ce départ, suggérant simplement une volonté de remanier ses équipes.

Il a déclaré mercredi à des journalistes que Sergii Koretsky était le mieux placé pour conduire le gouvernement, dont la priorité sera la gestion militaire et infrastructurelle de l'hiver à venir face aux attaques russes.

"La priorité, c'est clairement de préparer l'hiver. (...) En conséquence, après consultations, Sergii Koretsky est assurément le candidat le mieux préparé pour le poste de Premier ministre de l'Ukraine", a dit Volodimir Zelensky.

Sergii Koretsky, 48 ans, ingénieur de formation, occupe depuis mai 2025 la direction de la compagnie d'Etat Naftogaz spécialisée dans le transport de gaz naturel, l'extraction, le raffinage et le transport de pétrole.

(Reportage Anna Pruchnicka à Gdansk et Olena Harmash à Kyiv, version française Sophie Louet, édité par Benjamin Mallet)