Ukraine-Une frappe russe fait quatre morts près de Kharkiv

Une frappe russe a fait quatre morts, dont trois enfants, dans une ville située à l'ouest de Kharkiv, la deuxième plus grande ville d'Ukraine, a annoncé mercredi le gouverneur de la région.
Oleh Syniehoubov a déclaré sur Telegram que trois enfants et un homme étaient morts dans la ville de Bohodoukhiv. Une femme a été blessée.
Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces informations de manière indépendante.
(Ron Popeski et Oleksandr Kozhukhar; version française Camille Raynaud)
