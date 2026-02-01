Ukraine-Une frappe russe contre un bus fait 15 morts à Dnipropetrovsk-autorités

Quinze personnes ont été tuées et sept blessées après qu'un drone russe a frappé un bus transportant les employés d'une mine dans la région de Dnipropetrovsk, dans le sud-est de l'Ukraine, ont déclaré dimanche la société énergétique DTEK et des responsables gouvernementaux.

Cette attaque intervient quelques heures après que le président ukrainien Volodimir Zelensky a annoncé qu'un deuxième cycle de pourparlers trilatéraux entre l'Ukraine et la Russie, sous l'égide des États-Unis, aurait lieu la semaine prochaine.

DTEK a déclaré dans un communiqué que les forces russes avaient mené une "attaque terroriste massive" contre une mine de la société dans la région, et que toutes les victimes étaient des employés qui rentraient de leur service.

"Aujourd'hui, l'ennemi a mené une attaque cynique et ciblée contre des travailleurs du secteur énergétique dans la région de Dnipropetrovsk", a écrit le ministre de l'Énergie Denis Chmihal sur l'application Telegram.

La police a déclaré que l'attaque avait eu lieu dans la ville de Terenivka. Des images publiées par le Service national des situations d'urgence montraient un bus carbonisé aux vitres brisées qui avait quitté la route.

Plus tôt dans la journée, les autorités régionales ont fait état d'au moins neuf blessés lors de frappes russes contre une maternité et un immeuble résidentiel dans la ville de Zaporijjia, dans le sud-est du pays.

(Rédigé par Dan Peleschuk ; version française Kate Entringer)