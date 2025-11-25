 Aller au contenu principal
Ukraine-Une attaque russe provoque des incendies à Kyiv
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 02:11

La Russie a mené dans la nuit de lundi à mardi une attaque de drones contre la capitale ukrainienne, Kyiv, provoquant des incendies dans au moins deux immeubles résidentiels, ont déclaré des responsables.

Aucune victime n'a été signalée et les unités de défense aérienne étaient à l'oeuvre autour de la capitale.

Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a déclaré sur Telegram qu'un gratte-ciel avait été évacué après avoir été touché. L'approvisionnement en électricité et en eau a en outre été affecté, a-t-il indiqué.

Des photos diffusées sur des chaînes Telegram non officielles montraient un immeuble partiellement en feu.

Le chef de l'administration militaire de la capitale, Timour Tkatchenko, a dit qu'un autre gratte-ciel avait été touché, et des photos montraient plusieurs appartements en proie aux flammes dans les étages supérieurs.

(Ron Popeski; version française Camille Raynaud)

Guerre en Ukraine
Fermer

