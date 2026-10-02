Ukraine-Une attaque russe fait un mort à Kyiv, un important pont touché

(Actualisé tout du long)

Une attaque aérienne russe a fait un mort vendredi à Kyiv et a conduit à la fermeture dans la matinée de deux ponts sur le Dniepr, fleuve traversant la capitale ukrainienne.

Des embouteillages se sont formés vendredi matin à Kyiv alors que le pont Sud de la ville, touché à plusieurs reprises lors de l'attaque, était fermé à la circulation automobile.

Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrent des personnes franchir le pont à pied, alors que la ligne de métro qui le traverse a aussi été impactée.

La circulation a également été partiellement interrompue vendredi matin sur le pont Paton, autre artère importante pour les habitants du sud de Kyiv. La circulation a été rétablie vers midi sur ces deux ponts.

Les autorités de la capitale ukrainienne ont indiqué que des drones russes s'étaient précédemment écrasés sur le pont du Sud jeudi.

Plus d'un tiers des 3 millions d’habitants de la capitale vivaient sur la rive gauche de Kyiv avant l'invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022, selon les données de la municipalité.

Mais une grande majorité des habitants travaillent sur la rive droite, où sont implantées la plupart des institutions gouvernementales et entreprises.

Outre le pont Sud, l'attaque aérienne russe de vendredi a également touché un immeuble d'habitation à Kyiv, tuant une personne et en blessant deux autres.

Andriy Chevtchichine, analyste économique, a déclaré sur Facebook qu’environ 500.000 personnes faisaient la navette entre la rive gauche et la rive droite de la capitale chaque jour.

Les habitants de la rive gauche subissent chaque hiver, depuis le début de la guerre, certaines des pires coupures d’électricité et de chauffage, conséquence des frappes russes sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes.

L’un des quartiers, Troyechtchyna, s’est retrouvé sans chauffage pendant plus d’une semaine l’hiver dernier, alors que les températures étaient inférieures à zéro degré.

PREMIÈRE SALVE D’UNE CAMPAGNE HIVERNALE

L'attaque aérienne de vendredi contre le pont Sud a été perçue comme la première salve d’une campagne hivernale de bombardements russes contre les installations électriques ukrainiennes.

Depuis la fin de l’été, la Russie lance presque quotidiennement des dizaines de drones à réaction, rapides et relativement peu coûteux, contre l’Ukraine, dont les défenses peinent à faire face à cette nouvelle menace.

Le ministère russe de la Défense a déclaré sur Telegram que ses drones avaient frappé un pont de Kyiv, une centrale électrique située dans la région environnante, le port d'Izmaïl, près d'Odessa, et un navire de fret.

Il a précisé que le pont touché à Kyiv servait à acheminer des troupes ukrainiennes et du matériel militaire dans la région du Donbass, tandis que le complexe d'Izmaïl traitait des cargaisons et des approvisionnements destinés à l'armée ukrainienne.

En Russie, des drones ukrainiens ont pris pour cible vendredi des installations industrielles dans la ville de Volgograd, qui abrite une grande raffinerie de pétrole, provoquant un incendie et faisant un blessé, a déclaré un gouverneur.

Les frappes ukrainiennes contre des raffineries de pétrole en Russie ont coûté au pays 1% de son produit intérieur brut, a déclaré jeudi le président russe Vladimir Poutine.

(Jekaterina Golubkova à Tokyo; version française Camille Raynaud et Etienne Breban, édité par Benjamin Mallet et Sophie Louet)