Ukraine-Une attaque russe a endommagé une installation électrique à Poltava-gouverneur

La Russie a lancé dans la nuit de mardi à mercredi une attaque de drone qui a endommagé une installation électrique dans la région ukrainienne centrale de Poltava, a déclaré le gouverneur régional.

L'attaque a entraîné une coupure électrique temporaire, a indiqué le gouverneur Volodimir Kohout sur l'application de messagerie Telegram.

D'autres attaques contre des infrastructures essentielles ont également entraîné des coupures d'électricité dans certaines parties de la ville de Soumy, dans le nord-est du pays, ont indiqué des responsables locaux.

Privé d'électricité, le réseau de distribution d'eau de Soumy fonctionnait sur générateur mercredi matin, a déclaré le chef de l'administration militaire de la ville, Serhii Kryvocheienko,

Des établissements de santé ont également dû avoir recours à des générateurs, a-t-il ajouté.

Le ministère ukrainien de l'Energie a lui fait état d'attaques russes contre des infrastructures de transport d'énergie et de gaz dans six régions ukrainiennes.

Des infrastructures de transport de gaz dans la région de Poltava ont été considérablement endommagées et une sous-stations clés de Soumy a également été visée, a ajouté le ministère.

Les principales installations de production de gaz ukrainiennes sont situées dans les régions de Poltava et de Kharkiv.

L'armée de l'air ukrainienne a déclaré avoir abattu 74 drones sur les 95 lancés par la Russie au cours de la nuit, tandis que 21 drones ont frappé neuf sites dans le pays.

Le ministère ukrainien de l'Énergie a fait état la semaine dernière de 2.900 attaques contre des installations énergétiques depuis le seul mois de mars 2025.

La Russie nie cibler des civils mais affirme que les systèmes énergétiques et autres infrastructures sont des cibles légitimes car ils contribuent à l'effort de guerre de l'Ukraine.

En Russie, le gouverneur intérimaire de la région de Rostov, dans le sud-ouest du pays, a déclaré que les débris d'un drone lancé par l'Ukraine a déclenché un incendie sur le toit d'un immeuble dans la ville de Rostov-sur-le-Don, forçant l'évacuation de 15 résidents.

L'attaque n'a pas fait de blessé et l'incendie a été maîtrisé, a ajouté le gouverneur Iouri Slousar sur Telegram.

Selon le ministère russe de la Défense, 26 drones lancés par l'Ukraine durant la nuit ont été détruits, dont 15 au-dessus de la région de Rostov.

L'agence de presse étatique TASS a rapporté qu'au moins sept immeubles résidentiels ont été endommagés à la suite de l'attaque de drone sur le centre de Rostov-sur-le-Don.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces déclarations de manière indépendante.

(Rédigé par Anastasiia Malenko, avec Ron Popeski et Lidia Kelly ; version française Kate Entringer ; édité par Augustin Turpin)