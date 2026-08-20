Ukraine-Une attaque de missiles balistiques dans la région de Kyiv fait au moins 16 morts

(Actualisé avec bilan, Zelensky, détails)

La Russie a lancé tôt jeudi une attaque de missiles balistiques contre Kyiv et sa région, faisant au moins 16 morts et plus de 40 blessés, ont déclaré les autorités ukrainiennes sur Telegram.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré que l'incapacité des alliés de Kyiv à reconstituer ses stocks de systèmes de défense antimissile coûtait des vies, alors que la Russie a intensifié ses attaques aériennes contre l'Ukraine ces derniers mois.

L'armée de l'air ukrainienne a indiqué que la Russie avait lancé des dizaines de missiles balistiques, de croisière et hypersoniques, ainsi que 168 drones, lors de cette attaque massive menée pendant la nuit.

Près de 90% des drones et la plupart des missiles de croisière ont été abattus mais les missiles balistiques, plus rapides, ont atteint leurs cibles, causant des dégâts importants. L'Ukraine souffre d'une pénurie critique d'intercepteurs pour abattre des missiles balistiques.

Huit personnes sont mortes jeudi dans une frappe sur un immeuble d'habitation dans le quartier de Solomyanka, a déclaré le maire de la capitale ukrainienne Vitali Klitschko, qui a décrété une journée de deuil vendredi.

Deux autres quartiers de la ville ont également été frappés, a ajouté l'édile sur Telegram, où des installations non résidentielles, des entrepôts, une école et un hôpital pour enfants ont été endommagés.

Un témoin de Reuters a déclaré avoir entendu plus d’une douzaine d’explosions dans la capitale ukrainienne.

Les frappes russes ont également visé la région d'Odessa, sur la mer Noire, où les attaques répétées contre les infrastructures portuaires et les navires ont pratiquement paralysé les exportations agricoles vitales de l'Ukraine ces dernières semaines, exerçant ainsi une pression sur les prix mondiaux des denrées alimentaires.

Le ministre ukrainien de l'Agriculture, Taras Vysotsky, a déclaré jeudi que l'Ukraine n'exporterait qu'environ 1,5 million de tonnes de produits agricoles en août, contre un objectif de 5 millions de tonnes.

Le ministère russe de la Défense a indiqué sur Telegram avoir ciblé des installations produisant des composants pour drones, un dépôt militaire et un centre logistique dans la région de Kyiv.

ZELENSKY RÉITÈRE SA DEMANDE DE MISSILES INTERCEPTEURS

Alors que la Russie a intensifié ses frappes balistiques ces derniers mois, Volodimir Zelensky a supplié ses alliés de reconstituer les stocks ukrainiens de missiles intercepteurs américains Patriot – la seule arme de son arsenal capable d’abattre un missile balistique.

"Les missiles intercepteurs des systèmes 'Patriot' n’ont pas encore été remplacés, et nous en avons besoin chaque jour", a-t-il dit sur Telegram. "Chaque missile supplémentaire sauve la vie de nos concitoyens."

Le président ukrainien estime que Moscou ne négociera pas sérieusement la paix tant que l’Ukraine ne disposera pas de défenses antimissiles pour protéger ses villes.

"Malheureusement (...) la réponse du monde face à de telles attaques n’est pas toujours adéquate", a-t-il ajouté.

Le Premier ministre ukrainien, Serhii Koretsky, a déclaré que certains entrepôts alimentaires et des locaux de la Croix-Rouge aux alentours de Kyiv avaient été endommagés lors de l'attaque nocturne de jeudi.

Ces dernières semaines, les fruits et légumes frais ont disparu de certains rayons de supermarchés de la capitale après des frappes visant les dépôts logistiques des distributeurs alimentaires.

La Pologne, pays membre de l'Union européenne et de l'Otan, a mené des opérations de défense aérienne au cours de la nuit afin de protéger son espace aérien, a annoncé l'armée sur le réseau social X.

Le ministère roumain de la Défense a déclaré jeudi qu'un drone s'était écrasé sur son territoire durant l'attaque lancée par la Russie contre l'Ukraine. Un drone a également survolé l'espace aérien moldave, ont indiqué les forces armées du pays.

L’Ukraine a également intensifié ses attaques contre la Russie ces derniers mois, ciblant des installations pétrolières et des infrastructures logistiques afin d'enrayer la machine de guerre de Moscou.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, les autorités de la région russe du Tatarstan – située à 1.000 km à l'est de Moscou – ont signalé des perturbations dans un complexe industriel après une attaque de drones ukrainiens, précisant que certains immeubles d'habitation avaient également été endommagés.

Kyiv a transmis ce mois-ci aux négociateurs américains, Steve Witkoff et Jared Kushner, des propositions concernant un plan visant à mettre fin à la guerre. Mais les efforts diplomatiques n’ont jusqu’à présent pas permis d’aboutir à un cessez-le-feu durable dans cette guerre, qui a débuté en février 2022.

(Daniel Flynn et Jekaterīna Golubkova, avec Luiza Ilie; version française Camille Raynaud et Etienne Breban, édité par Jean-Stéphane Brosse)