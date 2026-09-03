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Ukraine-Une attaque aérienne russe vise Odessa, des blessés
information fournie par Reuters 03/09/2026 à 06:31
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(Actualisé avec détails)

Dix-sept personnes ont été blessées jeudi dans une attaque aérienne russe durant laquelle un immeuble résidentiel de 21 étages du port d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, a été frappé, a déclaré le chef de l'administration militaire de la ville.

Trois enfants font partie des blessés, a précisé Serhiy Lysak sur Telegram.

Par ailleurs, une explosion a été entendue mercredi à Kyiv, la capitale ukrainienne, selon un témoin, alors que la Russie continue ses frappes.

(Jekaterīna Golubkova à Tokyo; version française Camille Raynaud)

Guerre en Ukraine
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1 commentaire

  • 06:36

    L'Ukraine est étranglée car elle n'a plus accès à la mer Noire pour ses exportations et impôrtations, ce que cache les médias aux ordres

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