Ukraine-Un policier tué et 24 personnes blessées dans des explosions à Lviv

Un policier a été tué et 24 autres personnes blessées après l'explosion de plusieurs engins à minuit à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, a déclaré dimanche la police nationale.

"Il a été établi à titre préliminaire que des engins explosifs artisanaux ont explosé", a indiqué la police sur la messagerie Telegram.

Selon la police, la première explosion s'est produite après l'arrivée d'une patrouille sur les lieux présumés d'un cambriolage dans un magasin, tandis que la deuxième explosion est survenue un peu plus tard.

Le maire de Lviv, Andriy Sadovyi, a évoqué la piste d'un acte terroriste.

(Reportage Pavel Polityuk; version française Claude Chendjou)