Ukraine: Un plan américain pour mettre fin à la guerre inclut la cession par Kyiv de territoires–sources

Le président des États-Unis Donald Trump s'exprime lors de sa rencontre avec le président ukrainien Volodimir Zelensky (non visible)

Les Etats-Unis ont signifié au président ukrainien Volodimir Zelensky que Kyiv devait accepter un plan établi par Washington pour mettre fin à la guerre en Ukraine, ont déclaré mercredi deux sources au fait de la question.

Le projet, dont Washington souhaite que Kyiv accepte les grandes lignes, prévoit notamment la cession de territoires et d'armes par l'Ukraine, ainsi que la réduction des forces armées ukrainiennes.

(Tom Balmforth; version française Camille Raynaud, édité par Sophie Louet)