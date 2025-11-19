 Aller au contenu principal
Ukraine: Un plan américain pour mettre fin à la guerre inclut la cession par Kyiv de territoires–sources
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 18:14

Le président des États-Unis Donald Trump s'exprime lors de sa rencontre avec le président ukrainien Volodimir Zelensky (non visible)

Les Etats-Unis ont signifié au président ukrainien Volodimir Zelensky que Kyiv devait accepter un plan établi par Washington pour mettre fin à la guerre en Ukraine, ont déclaré mercredi deux sources au fait de la question.

Le projet, dont Washington souhaite que Kyiv accepte les grandes lignes, prévoit notamment la cession de territoires et d'armes par l'Ukraine, ainsi que la réduction des forces armées ukrainiennes.

(Tom Balmforth; version française Camille Raynaud, édité par Sophie Louet)

Guerre en Ukraine
  • 19:30

    Trump est un type dangereux. On devrait lui attribuer l'Oscar spécial de la guerre pour l'ensemble de son oeuvre présente et à venir

