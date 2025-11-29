 Aller au contenu principal
Ukraine-Un mort et 11 blessés après une attaque russe contre Kyiv
information fournie par Reuters 29/11/2025 à 05:36

La Russie a lancé tôt samedi une attaque de drones et de missiles contre la capitale ukrainienne, faisant un mort et 11 blessés, ont dit des responsables.

Des débris de drones ont provoqué des incendies en retombant sur des immeubles résidentiels, ont dit les autorités.

Le chef de l'administration militaire de Kyiv, Timour Tkatchenko, a déclaré que des frappes avaient visé six endroits de la capitale.

Le corps d'un habitant a été extrait des décombres d'un immeuble résidentiel qui avait pris feu, a indiqué l'administration militaire.

Le maire de la ville, Vitali Klitschko, a dit que des incendies s'étaient déclaré dans d'autres quartiers de Kyiv.

Une nouvelle alerte aérienne, prévenant de l'approche de drones, a été émise à Kyiv après 05h00 (03h00GMT).

(Ron Popeski; version française Camille Raynaud)

© 2025 Thomson Reuters.

