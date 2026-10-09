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Ukraine-Un mort après une attaque russe à Zaporijjia
information fournie par Reuters•09/10/2026 à 05:53
Les dizaines de millions de travailleurs des plateformes en Chine (VTC, livraison de repas...) devraient bénéficier de protections sociales renforcées grâce à un projet de réglementation imposant notamment la signature de contrats de travail. La deuxième économie ...
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La mise à mort par peloton d'exécution de l'auteur d'une tuerie qui avait fait 13 morts sur une base militaire au Texas en 2009 sera diffusée en direct, a annoncé jeudi un responsable du ministère américain de la Défense. L'exécution de Nidal Hasan, un Américain ...
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Le président russe Vladimir Poutine a proposé son aide pour contribuer au règlement de la guerre au Moyen-Orient, lors d'une rencontre avec son homologue iranien Masoud Pezeshkian avant un sommet régional au Turkménistan vendredi. "Nous sommes prêts à faire tout ...
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