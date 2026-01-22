Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Ukraine-Trump estime que les efforts de paix sont proches d'aboutir
information fournie par Reuters•22/01/2026 à 12:54
Le président américain Donald
Trump a confirmé qu'une délégation américaine rencontrera jeudi
le président russe Vladimir Poutine, estimant que les
négociations entre Moscou et Kyiv étaient proches d'aboutir.
(John Revill à Davos, version française Zhifan Liu, édité par
Blandine Hénault)
Les principaux partis politiques du Bangladesh ont donné jeudi le coup d'envoi de leur campagne pour les législatives du 12 février et déroulé leurs premières promesses, un an et demi après les émeutes meurtrières ayant précipité la chute de l'ex-Première ministre ...
Lire la suite
par Andreas Rinke L'accord de libre-échange entre l'Union européenne (UE) et le Mercosur sera probablement appliqué à titre provisoire dès le mois de mars, a déclaré jeudi un diplomate européen à Reuters. L'accord conclu entre le bloc européen et les pays du Mercosur, ...
Lire la suite
information fournie par Boursorama avec Media Services•22.01.2026•13:10•
Atmo France, le réseau national de surveillance de la qualité de l'air, alerte sur la suppression des zones à faibles émissions (ZFE) et leur impact dans la protection de la santé publique. "Ce choix politique envoie un mauvais signal au moment où la France devrait ...
Lire la suite
Le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte, a déclaré jeudi que l'accord-cadre qui sera conclu avec le président américain Donald Trump au sujet du Groenland implique que l'Otan devra renforcer sa présence dans l'Arctique. Mark Rutte a déclaré lors d'une interview ...
Lire la suite
