Ukraine-Trump dit que les discussions en cours sont "très bonnes"
information fournie par Reuters 07/02/2026 à 02:29

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi que de "très bonnes discussions" étaient en cours concernant la guerre en Ukraine, ajoutant, sans fournir de détails, que "quelque chose pourrait se passer" à l'issue des négociations.

"De très, très bonnes discussions aujourd'hui en rapport avec la Russie et l'Ukraine. Quelque chose pourrait se passer", a dit Donald Trump aux journalistes.

Kyiv et Moscou ont tenu cette semaine à Abou Dhabi des pourparlers sous médiation américaine pour tenter de progresser vers un éventuel arrêt de la guerre. Ces discussions doivent se poursuivre à une date non précisée.

Steve Witkoff, l'envoyé spécial du président américain Donald Trump, a précisé que les délégations des Etats-Unis, de l'Ukraine et de la Russie étaient convenues d'un échange de 314 prisonniers.

