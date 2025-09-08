Ukraine-Trump annonce des réunions aux USA avec des dirigeants européens

(Actualisé avec précisions)

Le président américain, Donald Trump, a déclaré dimanche que des dirigeants européens effectueraient individuellement des visites aux Etats-Unis au cours des quarante-huit prochaines heures pour discuter de moyens pour mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine.

L'émissaire de l'Union européenne (UE) sur le dossier des sanctions, David O'Sullivan, est à Washington avec une équipe d'experts du bloc communautaire pour discuter avec leurs homologues américains d'éventuelles nouvelles sanctions contre la Russie, a annoncé lundi la Commission européenne.

S'exprimant devant des journalistes à son retour à Washington après avoir assisté à la finale masculine de l'US Open - le tournoi de tennis new-yorkais -, Donald Trump a dit également qu'il s'entretiendrait bientôt avec son homologue russe Vladimir Poutine.

"Certains dirigeants Européens vont venir individuellement, lundi ou mardi, dans notre pays", a fait savoir le président américain, sans que l'on ne sache dans l'immédiat de quels dirigeants il s'agit. La Maison blanche n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Interrogé sur l'attaque massive menée par la Russie contre la capitale ukrainienne Kyiv dans la nuit de samedi à dimanche, Donald Trump a exprimé son mécontentement à propos de la situation ainsi que sa confiance sur le fait qu'une issue à la guerre serait bientôt trouvée.

(Jeff Mason et Trevor Hunnicutt, avec la contribution de Susan Heavey et Joseph Ax; avec la contribution de Bart Meijer; version française Jean Terzian et Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)