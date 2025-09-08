 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ukraine-Trump annonce des réunions aux USA avec des dirigeants européens
information fournie par Reuters 08/09/2025 à 02:10

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche que des dirigeants européens effectueraient individuellement des visites aux Etats-Unis au cours des quarante-huit prochaines heures pour discuter de moyens pour mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine.

S'exprimant devant des journalistes à son retour à Washington après avoir assisté à la finale masculine de l'US Open - le tournoi de tennis new-yorkais -, Donald Trump a dit également qu'il s'entretiendrait bientôt avec son homologue russe Vladimir Poutine.

"Certains dirigeants Européens vont venir individuellement, lundi ou mardi, dans notre pays", a fait savoir le président américain, sans que l'on ne sache dans l'immédiat de quels dirigeants il s'agit. La Maison blanche n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Interrogé sur l'attaque massive menée par la Russie contre la capitale ukrainienne Kyiv dans la nuit de samedi à dimanche, Donald Trump a exprimé son mécontentement à propos de la situation ainsi que sa confiance sur le fait qu'une issue à la guerre serait bientôt trouvée.

(Jeff Mason et Trevor Hunnicutt, avec la contribution de Susan Heavey et Joseph Ax; version française Jean Terzian)

Guerre en Ukraine
Défense
Donald Trump
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank