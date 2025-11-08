Ukraine-Trois morts dans des frappes russes contre des sites énergétiques

(Actualisé avec commentaire du groupe Centrenergo)

La Russie a lancé une nouvelle salve de drones et de missiles contre l'Ukraine dans la nuit de vendredi à samedi, tuant au moins trois personnes et endommageant plusieurs grandes infrastructures énergétiques dans trois régions, ont déclaré des responsables ukrainiens.

Le président Volodimir Zelensky a précisé que Moscou avait lancé plus de 450 drones et 45 missiles, ciblant des sites énergétiques et d'autres infrastructures à travers l'Ukraine.

Deux personnes ont été tuées et douze blessées à Dnipro lors d'une frappe de drone russe contre un immeuble d'habitation, tandis qu'une autre personne a été tuée dans la région de Kharkiv, selon les autorités locales.

Des frappes russes ont endommagé plusieurs grandes installations énergétiques dans les régions de Kyiv, de Poltava et de Kharkiv, a indiqué la Première ministre Yulia Svyrydenko.

L'entreprise publique ukrainienne d'énergie Centrenergo a déclaré que les attaques de la nuit étaient les plus importantes menées contre ses installations depuis le début de la guerre en février 2022, annonçant qu'elle avait suspendu ses opérations dans ses usines de Kyiv et Kharkiv.

"La dernière attaque date d'il n'y a même pas un mois et l'ennemi a désormais frappé toutes nos capacités énergétiques en même temps. Les stations sont en feu", peut-on lire dans un communiqué publié par Centrenergo.

"Nous avons désormais zéro production."

Volodimir Zelensky a déclaré que les frappes russes illustraient la nécessité d'intensifier les sanctions contre Moscou.

" (...) Pour chaque attaque de Moscou contre les infrastructures énergétiques – visant à nuire aux citoyens ordinaires avant l'hiver – il doit y avoir une riposte par des sanctions ciblant l'ensemble du secteur énergétique russe, sans exception", a-t-il écrit sur l'application Telegram.

Depuis le début de son offensive à grande échelle contre l'Ukraine, lancée il y a près de quatre ans, la Russie a ciblé le secteur énergétique de son voisin à mesure que les besoins en chauffage augmentaient. Cet automne, Moscou a mené neuf attaques contre des installations gazières en l'espace de deux mois, selon l'entreprise d'État ukrainienne Naftogaz.

Le ministère russe de la Défense a pour sa part déclaré avoir mené "une frappe massive avec des armes de haute précision à longue portée déployées depuis les airs, le sol et la mer" contre les installations de production d'armes et le secteur énergétique ukrainiens, en réponse aux frappes de Kyiv contre la Russie.

KYIV CIBLE UNE SOUS-STATION ÉLECTRIQUE

L'armée de l'air ukrainienne a déclaré avoir abattu 406 drones russes et neuf missiles, indiquant également que 26 missiles russes et 52 drones avaient frappé 25 sites à travers le pays.

Yulia Svyrydenko a déclaré que le gouvernement et les entreprises énergétiques concentraient leurs efforts sur le rétablissement de l'approvisionnement en électricité et en eau, ainsi que du chauffage, dans les villes touchées par les attaques russes.

Dans la région centrale de Poltava, deux villes – Kremenchuk, qui compte environ 200.000 habitants, et Horishni Plavni, qui en compte quelque 50.000 – ont perdu la majeure partie de leur approvisionnement en électricité et ont dû recourir à des générateurs pour assurer leur approvisionnement en eau, selon des responsables municipaux.

Trois drones ukrainiens ont en outre frappé dans la nuit de vendredi à samedi une sous-station électrique dans la région de Vologda, dans le nord de la Russie, a déclaré le gouverneur de la région Georgy Filimonov.

Les dégâts sont en cours d'évaluation, a-t-il indiqué dans un message sur Telegram, ajoutant que l'approvisionnement en électricité de la région - située au nord de Moscou et à environ 1.900 km de l'Ukraine - était maintenu.

Deux personnes ont par ailleurs été blessées lors d'une frappe de drone ukrainienne contre un immeuble résidentiel dans la ville russe de Saratov, a déclaré samedi le gouverneur de la région, Roman Busargin.

Saratov, ville industrielle située sur la Volga à 625 km de la frontière ukrainienne, a été frappée à plusieurs reprises par des drones ukrainiens depuis que la Russie a ordonné l'envoi de dizaines de milliers de soldats chez son voisin en février 2022.

La région de Vologda moins peuplée, n'est en revanche pas régulièrement ciblée par les frappes ukrainiennes.

Le ministère russe de la Défense a par ailleurs déclaré samedi avoir abattu 83 drones au cours de la nuit, la plupart au-dessus de régions limitrophes de l'Ukraine.

(Reportage Olena Harmash à Kyiv et rédaction de Reuters, version française Benjamin Mallet)