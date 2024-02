Ukraine, Taïwan, Asie... La Chine et la Russie affichent leur entente et dénoncent les ingérences des États-Unis

"Les États-Unis mettent en œuvre une politique de double endiguement de la Russie et de la Chine", a estimé le Kremlin.

Vladimir Poutine et Xi Jinping à Pékin, en Chine, le 18 octobre 2023. ( POOL / SERGEI GUNEYEV )

Xi Jinping et Vladimir Poutine ont uni leurs voix jeudi 8 février pour dénoncer la politique d'ingérence des États-Unis dans les affaires d'autres pays et accusé Washington de chercher à endiguer la Russie et la Chine.

Xi Jinping et Vladimir Poutine affichent depuis des années leur bonne entente mais leur alliance sur la scène mondiale a pris une importance particulière depuis que la Russie a lancé son assaut contre l'Ukraine le 24 février 2022, Pékin soutenant Moscou économiquement et diplomatiquement. La Chine reproche aux États-Unis son influence en Asie-Pacifique et leur soutien au pouvoir indépendantiste à Taïwan. La Russie estime que Washington utilise l'Ukraine pour la détruire.

Lors d'un entretien téléphonique, les deux hommes ont donc "exprimé leur rejet de la politique américaine d'ingérence dans les affaires intérieures d'autres États", a indiqué le conseiller diplomatique du Kremlin, Iouri Ouchakov. "Les dirigeants des deux pays comprennent bien que les États-Unis mettent en œuvre une politique de double endiguement , de la Russie et de la Chine", a-t-il ajouté.

Poutine et Xi ont aussi, dans cette conversation "amicale" d'une heure, affirmé que "Moscou et Pékin se soutiennent mutuellement sur les questions clés touchant à leurs intérêts".

Plus tôt, la télévision publique chinoise CCTV avait indiqué que le président chinois avait dit à son homologue que leurs deux pays devaient s'opposer aux "ingérences" étrangères, sans citer nommément les États-Unis. Mais la référence était claire, la Chine et la Russie dénonçant régulièrement les ingérences dont elles se disent victimes de la part de pays occidentaux, Américains en tête, qu'il s'agisse de Taïwan côté chinois ou de l'offensive russe contre l'Ukraine.

Vers "monde multipolaire égal et ordonné"

"Les deux parties doivent travailler en étroite collaboration de manière stratégique", a indiqué Xi Jinping à Vladimir Poutine, selon un compte-rendu publié par CCTV . La Chine et la Russie doivent "défendre la souveraineté, la sécurité et les intérêts de développement de leurs pays respectifs et s'opposer résolument aux ingérences de forces extérieures dans leurs affaires intérieures", a souligné le chef d'État chinois, évoquant son souhait d'un "monde multipolaire égal et ordonné" .

L'appel entre les deux hommes avait officiellement pour but de s'échanger des vœux à l'occasion de l'Année chinoise du Dragon, qui débute samedi.

La Russie, largement coupée du monde occidental, s'appuie sur sa bonne relation avec la Chine pour échapper à l'isolement et notamment contrer les effets néfastes des sanctions économiques adoptées par les Occidentaux à cause de l'Ukraine. Pékin a montré une certaine complaisance à l'égard de l'assaut russe contre sa voisine, Moscou présentant son offensive comme la réponse à une guerre par procuration que lui mènent les États-Unis.

La Chine appelle dans ce dossier au respect de l'intégrité territoriale de tous les pays -sous-entendu Ukraine comprise- mais elle n'a jamais condamné publiquement la décision d'attaquer de Vladimir Poutine.

Pékin cherche à s'afficher comme une partie neutre , mais offre en réalité son soutien diplomatique et financier. Ainsi, Pékin qui appelle à un règlement pacifique du conflit, n'a jamais appelé la Russie à retirer ses troupes d'Ukraine, mais elle a dénoncé le soutien occidental aux Ukrainiens. "Si nous voulons vraiment arrêter la guerre, sauver des vies et obtenir la paix, nous ne devrions pas envoyer des armes sur le champ de bataille", avait dénoncé l'an passé l'émissaire chinois pour la question ukrainienne, le diplomate Li Hui.