Ukraine-Rutte (Otan) attend bientôt des éclaircissements sur les garanties de sécurité européennes

par Andrew Gray

Le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte, a déclaré mercredi qu'il s'attendait à ce que la réunion de la "coalition des volontaires" organisée jeudi en France apporte des éclaircissements sur les garanties de sécurité que l'Europe peut offrir à l'Ukraine en cas de trêve ou d'accord de paix avec la Russie.

"Je m'attends à ce que demain, ou peu après, nous ayons une idée claire de ce que nous pouvons offrir collectivement", a déclaré Mark Rutte lors d'une conférence de presse au siège de l'Otan à Bruxelles, en compagnie du président estonien, Alar Karis.

"Cela signifie que nous pouvons nous engager encore plus intensément, également avec la partie américaine, pour voir ce qu'ils veulent fournir en termes de participation aux garanties de sécurité", a ajouté le secrétaire général de l'alliance atlantique.

Le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Keir Starmer co-présideront jeudi une réunion de la "coalition des volontaires" en présence du président ukrainien Volodimir Zelensky et de ses alliés européens.

La réunion, sous format hybride, portera sur les garanties de sécurité pour l'Ukraine. Ces garanties ont pour objectif de dissuader Moscou d'attaquer à nouveau l'Ukraine après la fin du conflit, qu'il s'agisse d'un cessez-le-feu ou d'un accord de paix.

Selon les responsables occidentaux, l'élément le plus important de ces garanties sera le maintien d'un soutien fort aux forces armées ukrainiennes. Les mesures devraient également inclure la mise en place d'une force internationale pour rassurer Kyiv.

Les dirigeants européens ont cependant indiqué qu'une telle force ne serait possible qu'avec le soutien des États-Unis. Washington n'a pas encore précisé la façon dont les États-Unis contribueraient à cette force malgré la promesse du président américain Donald Trump d'y participer.

Mark Rutte a par ailleurs cherché mercredi lors de sa conférence de presse à rassurer les membres de l'Otan d'Europe de l'est sur le fait que les ressources consacrées aux garanties de sécurité pour l'Ukraine n'affaibliraient pas les défenses de l'Otan sur son flanc oriental.

"Nous devons éviter de disperser nos ressources, ce qui signifie que nous devons toujours examiner l'impact sur les plans (de défense) de l'Otan", a-t-il déclaré.

La Russie a lancé une attaque aérienne nocturne de grande envergure contre l'Ukraine dans la nuit de mardi à mercredi, blessant au moins quatre cheminots et endommageant des infrastructures essentielles.

"Il s'agit clairement de frappes démonstratives de la part de la Russie. C'est uniquement parce qu'il n'y a pas de pression suffisante, principalement sur l'économie de guerre de la Russie, que cette agression se poursuit", a déclaré Volodimir Zelensky sur l'application Telegram en réaction à l'attaque russe.

"Nous discuterons dans les prochains jours avec nos partenaires de la nécessité de prendre des mesures de pression fortes", a ajouté le président ukrainien qui sera reçu dès mercredi soir à l'Elysée.

(Reportage Andrew Gray et Makini Brice ; rédigé par Andrew Gray et Charlotte Van Campenhout ; version française Etienne Breban ; édité par Blandine Hénault)