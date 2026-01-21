 Aller au contenu principal
Ukraine-Plus de la moitié de Kyiv privée d'électricité après des frappes russes
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 15:18

Plus de la moitié de la capitale ukrainienne était toujours privée d'électricité mercredi après des attaques russes sur les installations énergétiques la veille, a déclaré mercredi le président Volodimir Zelensky.

"Depuis ce matin, environ 4.000 bâtiments à Kyiv sont toujours sans chauffage et près de 60% de la capitale est privée d'électricité", a écrit le président ukrainien sur X.

L'Ukraine traverse actuellement une vague de froid alors que les attaques russes sur les infrastructures énergétiques se font de plus en plus courantes.

La température à Kyiv était de -12 °C mercredi matin, bien qu'elle ait légèrement augmenté dans l'après-midi.

Certains habitants se sont plaints sur les réseaux sociaux d'avoir été privés d'électricité ou de chauffage pendant plus d'une journée.

Dans la région de Kharkiv, où le système énergétique a également été lourdement bombardé, le gouverneur Oleh Syniehubov a déclaré que 520.000 consommateurs étaient privés d'électricité mercredi, contre plus d'un million mardi.

Il a ajouté que l'infrastructure énergétique de la région de Kharkiv avait de nouveau été attaquée mercredi.

Dans la région méridionale d'Odessa, la compagnie d'énergie DTEK a déclaré que l'une de ses installations avait été gravement endommagée dans la matinée, privant plusieurs milliers de foyers d'électricité.

Même lorsqu'une partie du courant est rétablie, les ménages sont confrontés à des pannes tournantes pendant la majeure partie de la journée. Une grande partie de la capacité de production d'électricité de l'Ukraine a été supprimée par Moscou.

Les pannes ont gravement affecté les services téléphoniques ukrainiens, le directeur général de Kyivstar ayant déclaré qu'un peu moins de 10% de son réseau ne fonctionnait pas.

(Rédigé par Max Hunder et Yuliia Dysa ; version française Etienne Breban, édité par Kate Entringer)

