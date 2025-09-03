Ukraine-Nouvelle vague d'attaques nocturnes alors que Poutine assiste à un défilé militaire en Chine

La Russie a lancé une attaque aérienne nocturne de grande envergure contre l'Ukraine, blessant au moins quatre cheminots et endommageant des infrastructures essentielles, ont déclaré mercredi les autorités ukrainiennes.

Ces attaques ont eu lieu alors que le président russe Vladimir Poutine assistait à un défilé militaire à Pékin, organisé pour marquer la fin de la Seconde Guerre mondiale, au cours duquel le président chinois Xi Jinping a averti que le monde était confronté à un choix entre la paix et la guerre.

Des alertes aériennes ont retenti pendant des heures dans toute l'Ukraine, et des explosions ont été entendues dans neuf de ses 24 régions, de Kyiv à Lviv et Volhynie à l'ouest, ont déclaré les autorités ukrainiennes et les médias.

L'armée de l'air ukrainienne a déclaré avoir abattu 430 des 502 drones et 21 des 24 missiles lancés par la Russie au cours de la nuit, ajoutant que trois missiles et 69 drones avaient frappé 14 sites.

La Pologne, voisine occidentale de l'Ukraine et membre de l'Otan, a mobilisé ses propres avions et ceux de ses alliés pour assurer la sécurité, a déclaré le commandement de ses forces armées.

Quatre cheminots de la région centrale de Kirovohrad ont été hospitalisés après l'attaque russe, a déclaré la compagnie ferroviaire ukrainienne publique sur l'application de messagerie Telegram, signalant des retards pouvant atteindre 7 heures pour de nombreux services en raison des dommages causés aux installations.

Les cheminots font partie des cinq personnes blessées dans le grand centre ferroviaire de Znamianka, où 28 maisons ont également été endommagées, ont indiqué les services d'urgence ukrainiens sur Telegram.

Dans le nord de Tchernihiv, l'attaque a privé d'électricité 30.000 consommateurs et endommagé des infrastructures civiles essentielles, a déclaré le gouverneur Viacheslav Chaus.

Les transports publics de la ville de Khmelnytskyï, dans l'ouest du pays, ont connu "d'importantes perturbations" après l'attentat, a indiqué son administration sur Telegram, le gouverneur de la région signalant notamment des incendies et des dommages causés à des immeubles résidentiels.

Dans la région d'Ivano-Frankivsk, les pompiers luttaient contre les flammes qui ont embrasé 9.000 mêtres carrés d'entrepôts, ont indiqué les services d'urgence.

La Russie n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

(Lidia Kelly à Melbourne et Pavel Polityuk à Kyiv ; version française Noémie Naudin, édité par Augustin Turpin)