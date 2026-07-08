Ukraine-Nouvelle attaque de missiles russes sur Kyiv, la troisième en moins d'une semaine

(Actualisé avec nouveau bilan, §3)

La Russie a lancé une salve de missiles balistiques sur Kyiv dans la nuit de mardi à mercredi, sa troisième attaque contre la capitale ukrainienne en moins d'une semaine, exploitant les failles d'un système de défense aérienne fragilisé par le manque d'intercepteurs américains.

Des explosions ont secoué la ville peu après le déclenchement des sirènes d'alerte.

Trois personnes ont été tuées et 13 autres blessées, dont deux grièvement, a rapporté sur Telegram le maire de la ville, Vitali Klitchko, précisant qu'une nouvelle attaque de drones avait visé en plein jour, mercredi après-midi, un immeuble de 25 étages.

Deux entrepôts ont été incendiés, montrent des images de Reuters.

Une autre frappe de missiles sur un immeuble résidentiel de Kharkiv, dans le nord-est du pays, a fait deux morts, a déclaré le maire de la deuxième ville du pays, Ihor Terekhov.

Ces attaques coïncident avec le sommet de l'Alliance atlantique à Ankara, où le président américain Donald Trump doit s'entretenir avec son homologue ukrainien Volodimir Zelensky.

L'armée ukrainienne a pu abattre ou neutraliser 139 drones lancés au cours de la nuit dans tout le pays par les forces russes, sur un total de 169, mais n'est pas parvenue à détruire les cinq missiles balistiques lancés par Moscou, selon les données de l'armée de l'air.

Depuis le début du mois, la défense aérienne n'a réussi à abattre que quatre missiles balistiques sur un total de 54, d'après la même source.

Pour le seul mois de juillet, les frappes russes contre la capitale ukrainienne et sa région ont coûté la vie à 60 personnes.

Volodimir Zelensky ne cesse de réclamer un renforcement des capacités de défense aérienne de l'Ukraine, toujours très dépendante des Patriot américains, alors que Moscou, incapable de progresser de manière significative sur le front, intensifie depuis des semaines le rythme de ses attaques aériennes.

Interviewé lundi par le Financial Times, Volodimir Zelensky a estimé que la défense antibalistique était la "principale faiblesse" de l'Ukraine et que la "bataille du ciel" déterminerait l'issue du conflit ouvert par l'invasion à grande échelle de son pays par les forces russes en février 2022.

(Anna Pruchnicka, Ron Popeski; version française Camille Raynaud et Jean-Stéphane Brosse, édité par Benoit Van Overstraeten)