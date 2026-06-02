Ukraine-Neuf morts, des dizaines de blessés dans une attaque massive de la Russie

(Actualisé tout du long)

Une attaque aérienne nocturne de grande ampleur effectuée par la Russie contre plusieurs villes ukrainiennes, dont Kyiv, Dnipro et Kharkiv, a tué au moins neuf personnes et blessé des dizaines d'autres, ont dit mardi matin les autorités locales, quelques jours après que Moscou a dit vouloir mener un assaut majeur.

Cinq personnes ont été tuées et 25 blessées par un missile et un drone russes tirés contre la ville de Dnipro, dans le sud-est de l'Ukraine, a déclaré le gouverneur local, Oleksandre Hanzha, via la messagerie Telegram.

Il a également publié sur la plateforme des photos montrant des immeubles résidentiels détruits, des véhicules incendiés et une aire de jeu pour enfants endommagée.

Dans la capitale Kyiv, au moins quatre personnes ont été tuées et 51 blessées, dont des enfants, a dit le maire Vitali Klitschko.

Un immeuble résidentiel de vingt-quatre étages a été atteint par un missile présumé et s'est effondré, a-t-il indiqué, ajoutant que des personnes étaient vraisemblablement piégées sous les décombres. Un incendie s'est par ailleurs déclenché dans un immeuble résidentiel de neuf étages après la chute semble-t-il de débris sur son toit, a-t-il ajouté.

Des milliers d'habitants de Kyiv se sont réfugiés dans la nuit dans des stations de métro souterraines et dans d'autres abris après que les sirènes d'alerte ont retenti. Certains d'entre eux ont apporté des matelas et d'autres biens personnels, ont rapporté des témoins, tandis que les systèmes ukrainiens de défense aérienne étaient en action face aux projectiles lancés par la Russie.

Une grande partie de l'Ukraine se trouvait en état d'alerte aux premières heures de la journée de mardi.

A Kharkiv, dans le nord-est du pays, dix personnes dont un enfant ont été blessées dans des attaques au drone et au missile, a dit le maire Ihor Terekhov sur Telegram.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky avait averti lundi soir d'une possible attaque d'envergure lancée par la Russie, citant des renseignements en ce sens, et demandé à la population d'être à l'écoute de quelconques alertes.

Moscou avait prévenu la semaine dernière de son intention d'effectuer des "frappes systématiques" contre des cibles liées à l'armée ukrainienne et des centres de commandement à Kyiv, exhortant les ressortissants étrangers à quitter la capitale ukrainienne.

(Rédaction de Reuters)