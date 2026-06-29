Ukraine-Neuf morts dans des frappes russes sur trois grandes villes - autorités

(Bilan actualisé)

Des attaques de missiles et de drones russes sur les villes de Dnipro et de Zaporijjia, dans le sud-est de l'Ukraine, et sur Kharkiv, dans le nord-est du pays, ont fait neuf morts et des dizaines de blessés, ont indiqué lundi les autorités ukrainiennes.

A Dnipro, une frappe de missiles a tué cinq personnes et en a blessé 29 autres, ont indiqué sur Telegram le gouverneur régional Oleksandr Hanzha et les services d'urgence ukrainiens.

Le gouverneur a publié une photo d'un bâtiment aux vitres brisées ainsi qu'une photo floue d’un corps gisant près des escaliers.

"La Russie a lancé une salve de missiles sur Dnipro, visant des infrastructures", a déclaré le président ukrainien Volodimir Zelensky sur X, ajoutant que des opérations de sauvetage étaient en cours sur place.

"Il est essentiel que l’Europe s’implique autant que possible dans le développement de sa propre défense antibalistique – ses propres systèmes et missiles", a-t-il déclaré.

Une autre attaque russe par drone contre un minibus de passagers à Zaporijjia a tué deux hommes et une femme, et blessé huit autres personnes, dont un garçon de 7 ans, ont indiqué les procureurs régionaux.

A Kharkiv, une bombe a tué une femme de 23 ans et a blessé 10 autres personnes, selon les autorités locales. Cette frappe a endommagé un tramway et plus de 15 voitures, a déclaré le maire Ihor Terekhov. Une autre bombe a été lancée une heure plus tard, mais elle n'a pas explosé.

Kharkiv, Dnipro et Zaporijjia, trois grandes villes industrielles, font l'objet d’attaques russes répétées depuis le début de la guerre, entrée dans sa cinquième année.

La Russie n’a fait aucun commentaire au sujet de ces attaques. La guerre lancée par Moscou contre l'Ukraine a coûté la vie à des milliers de civils ukrainiens.

La Russie accuse l’Ukraine d'également frapper des cibles civiles lors d’attaques contre elle ou contre des zones occupées par la Russie. Les deux camps nient avoir pris pour cible des civils.

(Rédigé par Anna Pruchnicka; Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)