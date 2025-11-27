Ukraine-Moscou revendique des progrès à Pokrovsk

Des troupes d'assaut russes ont progressé dans la partie nord de la ville ukrainienne de Pokrovsk et se sont emparées d'un village au sud de Siversk, deux villes de la région de Donetsk, a annoncé jeudi le ministère russe de la Défense.

Ces déclarations n'ont pu être vérifiées de manière indépendante par Reuters.

L'armée ukrainienne a indiqué avoir repoussé 57 assauts russes sur le front de Pokrovsk au cours des dernières 24 heures et affirme poursuivre les combats dans l'enceinte de la ville.

Les forces russes avancent en plusieurs points de la ligne de front, notamment dans les régions de Donetsk, Dnipropetrovsk et Zaporijjia, alors que les États-Unis poussent en faveur d'un plan de paix destiné à mettre fin au conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

Moscou considère que la prise de Pokrovsk, qualifiée par les médias russes de "porte d'entrée vers Donetsk", lui offrirait une base solide pour progresser vers les deux principales villes encore contrôlées par Kyiv dans la région : Kramatorsk et Sloviansk.

Le ministère russe de la Défense affirme que des unités de la 2e armée progressent dans le centre et le nord de Pokrovsk et que ses forces ont avancé à l'est, à l'ouest et au sud de Myrnohrad.

Il ajoute que les troupes russes ont également pris le village de Vassylivka, au sud-est de Siversk, autour duquel elles tentent une manoeuvre en tenaille.

La Russie a modifié l'année dernière son approche tactique, privilégiant les mouvements d'encerclement autour de points clés plutôt que les assauts frontaux, afin de réduire les pertes et contraindre Kyiv à se retirer ou risquer l'encerclement.

Sur le front diplomatique, les équipes de négociation de l'Ukraine et des États-Unis doivent se réunir bientôt, a déclaré jeudi le ministre des Affaires étrangères Andrii Sybiha, ajoutant que Kyiv se concentrerait sur des mesures concrètes dans les propositions de paix.

"Nos attentes sont des résultats concrets. Des résultats concrets pour que des progrès puissent être réalisés", a-t-il affirmé lors d'un point presse.

"C'est extrêmement important pour nous, et l'Ukraine l'a démontré à plusieurs reprises, d'obtenir une trêve."

(Bureau de Moscou, avec le bureau de Kyiv; version française Nicolas Delame, édité par Sophie Louet)