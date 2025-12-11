Ukraine-Les malentendus avec les Etats-Unis ont été réglés, dit Lavrov

(Actualisé avec nouvelles déclarations de Lavrov)

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré jeudi que tous les "malentendus" avec les Etats-Unis ont été réglés au sujet de l'Ukraine, à la suite de la réunion tenue plus tôt dans le mois entre le président russe Vladimir Poutine et l'envoyé spécial américain Steve Witkoff.

Le Kremlin avait qualifié de "constructive" la réunion du 2 décembre avec Steve Witkoff et Jared Kushner, le gendre du président américain Donald Trump, bien qu'aucune avancée majeure n'ait été réalisée pour mettre un terme au conflit en Ukraine.

Les discussions ont toutefois confirmé les "accords mutuels" trouvés entre Donald Trump et Vladimir Poutine lors du sommet en Alaska tenu en août dernier, a estimé le ministre russe des Affaires étrangères.

"Maintenant, ici, dans nos négociations avec les Américains sur le problème ukrainien, je pense personnellement que les malentendus et les problèmes de communications ont été réglés", a déclaré Sergueï Lavrov.

Sergueï Lavrov a ajouté que la Russie souhaitait qu'un ensemble de documents soit adopté pour concrétiser un accord de paix durable et à long terme en Ukraine avec des garanties de sécurité pour toutes les parties concernées.

Moscou estime que les efforts de paix de la part du président américain sont sincères, a ajouté Sergueï Lavrov, qui a rappelé qu'un accord devait régler "les causes profondes" du conflit.

"Nous avons fait parvenir à nos collègues américains des propositions supplémentaires concernant des garanties de sécurité collectives", a déclaré Sergueï Lavrov.

"Nous comprenons que, concernant les garanties de sécurité, nous ne pouvons nous limiter à l'Ukraine seule."

Il a aussi rappelé que Moscou n'accepterait pas que Kyiv rejoigne l'Otan et a réitéré l'appel à protéger les populations russophones en Ukraine.

(Rédigé par Dmitry Antonov, Maxim Rodionov et Lucy Papachristou ; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)