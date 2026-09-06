Ukraine: les émissaires de Trump disent avoir eu des pourparlers "significatifs" à Kiev

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky (g) accueille les envoyés spéciaux américains Steve Witkoff (d) et Jared Kushner (c) avant leurs entretiens à Kiev, le 6 septembre 2026 en Ukraine ( AFP / Genya Savilov )

Les premières discussions à Kiev avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky ont été "très significatives", a affirmé dimanche Steve Witkoff, l'un des deux émissaires américains porteurs selon Donald Trump d'une proposition destinée à mettre fin au conflit avec la Russie.

"Nous espérons poursuivre cela aussi longtemps qu'il le faudra", a poursuivi M. Witkoff, s'exprimant devant la presse après une première session de pourparlers avec le président Volodymyr Zelensky.

"Espérons que ce voyage aura permis de dégager de nouvelles pistes pour avancer. Je pense que nous avons beaucoup appris", a déclaré pour sa part M. Kushner, selon un journaliste de l'AFP sur place.

Une autre session de pourparlers impliquant les deux envoyés américains, la délégation ukrainienne et des conseillers européens, respectivement l'Allemand Günter Sautter, le Britannique Jonathan Powell et le Français Emmanuel Bonne, a également eu lieu.

Une conférence de presse des émissaires américains et du président ukrainien doit suivre ces discussions.

"Je crois que chacune de ces rencontres fondamentales nous rapproche de la paix", a déclaré M. Zelensky à la presse. "Nous remercions les États-Unis pour leur soutien ainsi que le président Trump d'avoir donné à la délégation américaine l'occasion d'être ici", a-t-il ajouté.

Il s'agit de la première visite en Ukraine de M. Witkoff, un homme d'affaires proche de M. Trump, et M. Kushner, le gendre du président américain, depuis le début de leur travail de médiateurs.

Depuis son retour à la Maison Blanche début 2025, Donald Trump a amorcé plusieurs cycles de discussions pour trouver une issue à la guerre déclenchée par l'invasion russe de 2022, la plus meurtrière en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais ces tentatives n'ont jusqu'à présent mené à aucune avancée tangible.

Revenus de Russie en Pologne, Steve Witkoff et Jared Kushner sont arrivés en train à la gare centrale de Kiev en fin de matinée.

Les négociations bloquent essentiellement sur la question territoriale, Moscou exigeant que l'armée ukrainienne se retire entièrement de la région orientale de Donetsk -- son objectif prioritaire -- ce que Kiev refuse catégoriquement.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky (3e g) participe à une réunion avec l'envoyé spécial américain Steve Witkoff (3e d), le gendre du président américain Donald Trump, Jared Kushner (4e d), et des représentants du Royaume-Uni, de la France et de l'Allemagne, le 6 septembre 2026 à Kiev, en Ukraine ( AFP / Genya Savilov )

"On espère que ces négociations résoudront quelque chose, en tant qu'Ukrainienne, je veux que cela ait lieu avec une préservation de nos territoires", affirme à l'AFP Ioulia, 41 ans, rencontrée à Kiev. Elle dit venir des territoires sous occupation russe et travailler comme femme de ménage.

Iaroslav, 29 ans, un autre habitant de Kiev qui refuse de donner son nom de famille, est sceptique : "Il y a déjà eu tellement de négociations" sans que le paix n'advienne, dit-il à l'AFP.

"Un certain nombre d'idées"

Vladimir Poutine s'est entretenu pendant trois heures samedi soir avec Steve Witkoff et Jared Kushner, une conversation que le conseiller du Kremlin Iouri Ouchakov a qualifiée de "constructive, extrêmement franche et empreinte de confiance".

Le président russe Vladimir Poutine (d) accueille au Kremlin les émissaires américains Jared Kushner (g) et Steve Witkoff (2e g), le 5 septembre 2026 à Moscou ( POOL / Gavriil GRIGOROV )

Selon M. Ouchakov, les représentants américains ont "présenté un certain nombre d'idées sur les voies possibles menant à un règlement". La partie russe "s'est dite confiante dans la réalisation des objectifs fixés", a-t-il ajouté, sans dévoiler ces derniers.

Un porte-parole de la Maison Blanche a par la suite déclaré à l'AFP que les deux émissaires avaient "discuté de plans substantiels pour les prochaines étapes, qui seront annoncés dans les semaines à venir".

"La situation n'est bien sûr pas simple", a déclaré le président russe aux deux envoyés dans une vaste salle du Kremlin.

Le président américain n'a pas précisé si la proposition transmise par ses émissaires impliquait une cession de territoires de la part de l'Ukraine, comme il l'avait laissé entendre auparavant. Il a juste déclaré: "Nous avons une idée pour la paix".

Il a par ailleurs attribué la guerre, qui a débuté avec l'invasion russe de février 2022, à un "problème de personnalité" entre MM. Zelensky et Poutine.

Suspension des frappes sur Kiev

A l'occasion de ces nouveaux pourparlers, Vladimir Poutine a décrété une cessation des frappes sur Kiev pour trois jours, de samedi jusqu'à lundi inclus. Volodymyr Zelensky a lui annoncé un arrêt des attaques visant Moscou pendant la même période.

Photo prise et diffusée par le Service d'État ukrainien pour les situations d'urgence, le 6 septembre 2026, montrant des secouristes sur le site d'une frappe russe dans la région de Kiev, en Ukraine ( State Emergency Service of Ukraine / Handout )

Ailleurs en Ukraine et en Russie, les hostilités se poursuivent.

Dans la nuit de samedi à dimanche, Moscou a attaqué l'Ukraine avec 108 drones et des missiles S8000 Banderol, a rapporté l'armée de l'air ukrainienne, affirmant en avoir abattu la plupart et précisant que 11 sites du pays avaient néanmoins été touchés par ces bombardements.

Pour sa part, l'armée russe a affirmé avoir neutralisé 258 drones ukrainiens lancés sur la Russie pendant la nuit écoulée. Un incendie a touché une entreprise dans la ville de Riazan, au sud-est de Moscou, selon le gouverneur, le média russe ASTRA affirmant qu'il s'agissait d'une raffinerie.