Ukraine-Le texte sur les garanties US prêt à être finalisé avec Trump, dit Zelensky

Le texte prévoyant que Washington fournira des garanties de sécurité à Kyiv est "pour l'essentiel prêt" à être finalisé avec Donald Trump, a déclaré jeudi le président ukrainien Volodimir Zelensky.

L'Ukraine a fait des garanties de sécurité, qui engageraient les États-Unis et d'autres alliés occidentaux à lui venir en aide si la Russie l'envahit à nouveau, la pierre angulaire de tout accord d'après-guerre.

Les émissaires ukrainiens et américains, aux côtés de membres d'une coalition d'alliés de Kyiv, ont négocié à Paris cette semaine afin de régler leurs derniers désaccords dans le cadre d'un plan de paix que Washington tente d'élaborer avec l'Ukraine avant de le présenter à la Russie.

Mardi, Washington a approuvé pour la première fois l'idée de fournir des garanties de sécurité à Kyiv.

"Le document bilatéral sur les garanties de sécurité pour l'Ukraine est maintenant pour l'essentiel prêt à être finalisé au plus haut niveau avec le président (Trump)", a déclaré Volodimir Zelensky dans un message publié sur X.

Les réunions de mercredi entre les représentants ukrainiens et américains à Paris ont permis d'aborder des "questions complexes" du cadre en cours de discussion, a ajouté Volodimir Zelensky, précisant que Kyiv avait présenté ses solutions.

Le président ukrainien a appelé à faire davantage pression sur Moscou après de nouvelles attaques de missiles russes contre des infrastructures énergétiques mercredi, faisant valoir que la crédibilité des futures garanties de sécurité devait être démontrée.

Washington a modifié sa position depuis le retour de Donald Trump à la Maison blanche, début 2025, passant d'un soutien inconditionnel à Kyiv à un rôle d'intermédiaire qui fait pression sur les deux parties pour qu'elles parviennent à un accord de paix. Les Etats-Unis vont désormais tenter de faire adhérer Moscou à l'accord qu'ils négocient avec l'Ukraine.

Volodimir Zelensky a déclaré que le cadre était approuvé à 90% mais que des sujets sensibles restaient à régler, en particulier le contrôle de la centrale nucléaire de Zaporijjia et les exigences de Moscou selon lesquelles Kyiv doit céder une partie de territoire stratégique, dans l'est de l'Ukraine, dont la Russie n'est pas parvenue à s'emparer après quatre ans de guerre.

"Nous comprenons que la partie américaine s'entretiendra avec la Russie, et nous attendons un retour pour savoir si l'agresseur est réellement disposé à mettre fin à la guerre ", a-t-il écrit sur X.

Le président ukrainien a ajouté que les équipes de négociateurs avaient également discuté de documents traitant du redressement de l'Ukraine et de son développement économique après la guerre.

La Banque mondiale a estimé l'année dernière le coût de la reconstruction et du redressement de l'Ukraine à 524 milliards de dollars, tandis que l'administration Trump tente d'obtenir des avantages économiques et un accès privilégié au pays.

(Reportage de la rédaction de Kyiv, avec Max Hunder à Londres, version française Benjamin Mallet, édité par Kate Entringer)