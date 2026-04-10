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Ukraine-Le Russe Dmitriev n'est pas aux USA pour une reprise des pourparlers de paix-Kremlin
information fournie par Reuters 10/04/2026 à 13:20

La visite aux Etats-Unis de l'émissaire spécial de Vladimir Poutine pour les investissements étrangers, Kirill Dmitriev, concerne des questions économiques et ne vise en rien à une reprise des pourparlers de paix avec l'Ukraine, a déclaré vendredi le porte-parole du Kremlin.

Reuters a rapporté jeudi que ce proche conseiller du président russe se trouvait aux Etats-Unis afin d'y rencontrer notamment des membres de l'administration Trump pour des discussions sur la coopération économique russo-américaine et un accord de paix avec l'Ukraine.

"Kirill Dmitriev ne négocie pas un règlement avec l'Ukraine, il ne s'agit pas d'une reprise des négociations", a souligné Dmitri Peskov lors d'un point de presse. "Kirill Dmitriev est à la tête d'un groupe chargé des questions économiques", a-t-il précisé.

Vladimir Poutine a annoncé jeudi un cessez-le-feu "humanitaire" de 32 heures en Ukraine à la faveur de la Pâque orthodoxe. Le président ukrainien Volodimir Zelensky s'est engagé au respect de la trêve.

(Reportage Dmitry Antonov, version française Sophie Louet, édité par Benjamin Mallet)

Guerre en Ukraine
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