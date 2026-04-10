Ukraine-Le Russe Dmitriev n'est pas aux USA pour une reprise des pourparlers de paix-Kremlin

La visite aux Etats-Unis de l'émissaire spécial de Vladimir Poutine pour les investissements étrangers, Kirill Dmitriev, concerne des questions économiques et ne vise en rien à une reprise des pourparlers de paix avec l'Ukraine, a déclaré vendredi le porte-parole du Kremlin.

Reuters a rapporté jeudi que ce proche conseiller du président russe se trouvait aux Etats-Unis afin d'y rencontrer notamment des membres de l'administration Trump pour des discussions sur la coopération économique russo-américaine et un accord de paix avec l'Ukraine.

"Kirill Dmitriev ne négocie pas un règlement avec l'Ukraine, il ne s'agit pas d'une reprise des négociations", a souligné Dmitri Peskov lors d'un point de presse. "Kirill Dmitriev est à la tête d'un groupe chargé des questions économiques", a-t-il précisé.

Vladimir Poutine a annoncé jeudi un cessez-le-feu "humanitaire" de 32 heures en Ukraine à la faveur de la Pâque orthodoxe. Le président ukrainien Volodimir Zelensky s'est engagé au respect de la trêve.

(Reportage Dmitry Antonov, version française Sophie Louet, édité par Benjamin Mallet)