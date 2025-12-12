Ukraine-Le plan américain propose une adhésion à l'UE d'ici 2027-FT

Le plan de paix élaboré par les Etats-Unis pour mettre fin à la guerre en Ukraine envisage une adhésion de Kyiv à l'Union européenne (UE) d'ici au 1er janvier 2027, rapporte le Financial Times vendredi.

Le processus d'adhésion à l'UE, un objectif de longue date pour Kyiv qui cherche à s'éloigner davantage de l'orbite de la Russie, prend généralement de nombreuses années.

Cette proposition fait l'objet de discussions entre Américains et Ukrainiens avec le soutien de Bruxelles, ajoute le FT, citant des personnes informées du contenu du document.

Selon un diplomate européen au fait du projet, une adhésion de l'Ukraine à l'UE serait "extrêmement difficile" à réaliser d'ici 2027 et les Vingt-Sept ne se sont pas encore prononcés à ce sujet.

(Rédigé par Kanjyik Ghosh à Barcelone ; version française Kate Entringer, édité par Sophie Louet)