 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ukraine-Le plan américain propose une adhésion à l'UE d'ici 2027-FT
information fournie par Reuters 12/12/2025 à 17:42

Le plan de paix élaboré par les Etats-Unis pour mettre fin à la guerre en Ukraine envisage une adhésion de Kyiv à l'Union européenne (UE) d'ici au 1er janvier 2027, rapporte le Financial Times vendredi.

Le processus d'adhésion à l'UE, un objectif de longue date pour Kyiv qui cherche à s'éloigner davantage de l'orbite de la Russie, prend généralement de nombreuses années.

Cette proposition fait l'objet de discussions entre Américains et Ukrainiens avec le soutien de Bruxelles, ajoute le FT, citant des personnes informées du contenu du document.

Selon un diplomate européen au fait du projet, une adhésion de l'Ukraine à l'UE serait "extrêmement difficile" à réaliser d'ici 2027 et les Vingt-Sept ne se sont pas encore prononcés à ce sujet.

(Rédigé par Kanjyik Ghosh à Barcelone ; version française Kate Entringer, édité par Sophie Louet)

Guerre en Ukraine
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 17:54

    L'adhésion de l'Ukraine serait une catastrophe pour l'UE. Tous les clowns européens qui poussaient à la guerre voulaient juste utiliser l'Ukraine pour assouvir leurs rêves de guerre contre la Russie pas les voir rentrer dans l'UE. Et là les US les mettent au pied du mur.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank