Ukraine-Le document américain sur les garanties de sécurité est prêt à 100%-Zelensky

Le document américain sur les garanties de sécurité pour l'Ukraine est entièrement prêt et Kyiv attend la date et le lieu de sa signature, a déclaré dimanche le président ukrainien Volodimir Zelensky, indiquant que les pourparlers du week-end avec la Russie à Abou Dhabi avaient progressé.

"Pour nous, les garanties de sécurité sont avant tout des garanties de sécurité de la part des Etats-Unis. Le document est prêt à 100% et nous attendons que nos partenaires confirment la date et le lieu où nous le signerons", a-t-il dit lors d'une conférence de presse organisée à l'occasion d'une visite à Vilnius, la capitale lituanienne.

"Le document sera ensuite envoyé pour ratification au Congrès américain et au Parlement ukrainien", a-t-il ajouté.

Vendredi et samedi, les négociateurs ukrainiens et russes ont tenu leur première réunion trilatérale avec les médiateurs américains à Abou Dhabi afin de discuter du cadre proposé par Washington pour mettre fin à la guerre qui dure depuis près de quatre ans. Aucun accord n'a cependant été conclu.

Moscou et Kyiv se sont tous deux toutefois déclarés ouverts à la poursuite du dialogue et d'autres discussions devraient avoir lieu dimanche prochain à Abou Dhabi, a déclaré un responsable américain à la presse immédiatement après les pourparlers du week-end.

"(À Abou Dhabi), le plan (américain) en 20 points et les questions problématiques ont été abordés. Il y avait beaucoup de questions problématiques, mais maintenant il y en a moins", a déclaré Volodimir Zelensky.

Selon le président ukrainien, Moscou veut faire tout ce qui est en son pouvoir pour que Kyiv abandonne les régions orientales du pays que la Russie n'a pas réussi à conquérir depuis son invasion massive. Mais Kyiv, a-t-il dit, n'a pas varié de position, continuant de revendiquer la préservation de son intégrité territoriale.

"Il s'agit de deux positions fondamentalement différentes, celle de l'Ukraine et celle de la Russie. Les Américains essaient de trouver un compromis", a-t-il souligné, ajoutant que toutes les parties doivent être prêtes à faire des compromis, y compris les Américains.

(Reportage Pavel Polityuk à Kyiv et Andrius Sytas à Vilnuis; version française Claude Chendjou)