Ukraine-Le chef du renseignement militaire choisi pour diriger le cabinet de Zelensky

Volodimir Zelensky annonce vendredi avoir choisi le chef du renseignement militaire ukrainien Kyrylo Boudanov pour le poste de directeur de cabinet de la présidence, laissé vacant par la démission d'Andriy Yermak le 28 novembre.

Kyrylo Boudanov, 39 ans, dirigeait le renseignement militaire (GUR) depuis août 2020. Depuis le début de la guerre contre l'Ukraine, le 24 février 2022, il a notamment présidé aux échanges de prisonniers de guerre entre les deux pays et a participé à plusieurs opérations spéciales. Il a été fait "Héros de l'Ukraine", le plus haut titre honorifique décerné par le gouvernement ukrainien.

L'officier a fait savoir qu'il avait accepté la proposition de Volodimir Zelensky.

"A l'heure actuelle, l'Ukraine doit se concentrer davantage sur les questions de sécurité, le développement des forces de défense et de sécurité ukrainiennes, ainsi que sur la voie diplomatique des négociations, et le cabinet du président aura pour mission principale de mener à bien ces tâches de notre Etat", a écrit le président ukrainien sur X.

Kyrylo Boudanov, poursuit-il, "a un expérience spécialisée dans ces domaines et la capacité suffisante pour obtenir des résultats".

Le directeur de cabinet de Volodimir Zelensky, négociateur en chef pour la partie ukrainienne et proche du chef de l'Etat, avait été contraint à la démission dans le cadre d'une enquête sur un scandale de corruption impliquant les plus hautes autorités de l'Etat. Un scandale qui a politiquement fragilisé le président ukrainien.

