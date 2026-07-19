Ukraine-La Russie tire une pluie de missiles sur Kyiv, un mort

(Actualisé avec Zelensky, bilan)

par Dan Peleschuk

La Russie a pilonné Kyiv dans la nuit de samedi à dimanche en déclenchant l'une de ses plus vastes attaques de missiles balistiques depuis le début de la guerre en février 2022, faisant au moins un mort et 16 blessés, a dit le président ukrainien Volodimir Zelensky.

Une série de puissantes explosions a retenti au cours de la nuit dans la capitale ukrainienne plongée dans l'obscurité, au cours de cette attaque menée à l'aide de 41 missiles de différents types qui ont ravagé de nombreux bâtiments dans plusieurs quartiers de la ville.

Des immeubles résidentiels, des entrepôts, un supermarché et une résidence universitaire figurent parmi les structures endommagées, a dit le maire Vitali Klitschko, qui a aussi fait état de trois blessés dans un état grave.

Un habitant disant s'appeler Vlad raconte qu'il se trouvait dans son appartement quand une explosion a fait voler en éclat la fenêtre de son balcon, qu'il a reçue sur la tête.

"Ma grand-mère vit avec moi et elle ne peut pas marcher. Comment pourrais-je m'enfuir et l'abandonner derrière moi ?", a-t-il dit.

Près du centre de la capitale, un passage piéton souterrain près d'une station de métro régulièrement prise pour cible s'est effondré.

Alors que l'Ukraine se plaint auprès de ses soutiens de manquer de systèmes de défense antiaérienne, la Russie a intensifié ces dernières semaines ses tirs de missiles balistiques contre Kyiv et d'autres grandes villes du pays.

L'armée de l'air ukrainienne a dit avoir abattu 18 des 41 missiles tirés au cours de la nuit par la Russie, ainsi que 108 des 125 drones lancés parallèlement par Moscou. Vingt-trois missiles et 10 drones sont cependant parvenus à frapper 20 sites différents, essentiellement à Kyiv, a-t-elle ajouté.

Le président américain Donald Trump a annoncé le 8 juillet qu'il allait autoriser l'Ukraine à fabriquer elle-même des systèmes antiaériens Patriot. Volodimir Zelensky a par la suite déclaré que les Etats-Unis et l'Ukraine étaient parvenus à un accord politique en ce sens, en formulant l'espoir que la production puisse être lancée d'ici la fin de l'année.

Le président ukrainien a néanmoins renouvelé dimanche son appel à ses alliés pour accélérer la fourniture de tels systèmes de défense.

"La protection contre les missiles balistiques est notre priorité constante et première actuellement", a-t-il dit sur X. "Des intercepteurs sont nécessaires tous les jours."

(Avec Yuliia Dysa et Andrii Perun, version française Camille Raynaud et Bertrand Boucey)