Ukraine-La Russie lance une attaque de drones et de missiles contre Kyiv

(Actualisé avec précisions)

Les forces russes ont lancé dans la nuit de mercredi à jeudi une attaque de drones et de missiles contre la capitale de l'Ukraine, Kyiv, faisant au moins huit morts et plus de 30 blessés.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky avait prévenu plus tôt que des rapports des services de renseignement montraient qu'une attaque nocturne était probable et avait déclaré qu'il écourtait son déplacement à Dublin, en Irlande.

Le chef de l'administration militaire de Kyiv, Timour Tkatchenko, a déclaré que huit personnes avaient été tuées alors que ce sont près de 30 endroits ont été endommagés durant l'attaque.

Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a déclaré séparément sur Telegram que 34 personnes avaient été blessées, ajoutant que les six premiers étages d'un immeuble résidentiel s'étaient effondrés après avoir été directement touchés.

La Pologne, membre de l'UE et de l'Otan, a déployé des avions de chasse pour faire face à une éventuelle intrusion dans son espace aérien, avant de lever l'alerte et d'indiquer qu'aucune violation n'avait été constatée.

En Russie, le gouverneur de l'oblast de Léningrad Alexander Drozdenkoof a déclaré que les forces russes avaient abattu jeudi sept drones.

La Finlande voisine, membre de l'UE et de l'Otan, a temporairement décrété une zone d'aviation restreinte dans l'est du Golfe de Finlande, avant de lever l'alerte, ont dit les forces de défense finlandaises sur le réseau social X.

Dans la région russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, un homme a été tué et son épouse blessée après que leur maison a été frappée par un drone, ont dit les autorités locales sur Telegram.

(Valentyn Ogirenko, Gleb Garanich et Alina Smutko, rédigé par Ron Popeski et Jekaterīna Golubkova; version française Camille Raynaud)