Ukraine-La Russie lance des attaques contre Kyiv, deux morts

(Actualisé avec détails)

La Russie a mené tôt mercredi des frappes contre Kyiv, faisant deux morts et endommageant des bâtiments et des entrepôts, ont déclaré les autorités locales.

Des explosions ont été entendues dans la ville, a rapporté un témoin.

Un site industriel de la ville de Dnipro, dans le sud-est de l'Ukraine, a été endommagé par des frappes russes, a déclaré le gouverneur régional Oleksandr Hanja sur Telegram, sans donner plus de détails.

(Jekaterīna Golubkova à Tokyo; version française Camille Raynaud)