Ukraine-La Russie lance des attaques contre Kyiv, deux morts

(Actualisé avec détails)
La Russie a mené tôt mercredi des frappes contre Kyiv, faisant deux morts et endommageant des bâtiments et des entrepôts, ont déclaré les autorités locales.
Des explosions ont été entendues dans la ville, a rapporté un témoin.
Un site industriel de la ville de Dnipro, dans le sud-est de l'Ukraine, a été endommagé par des frappes russes, a déclaré le gouverneur régional Oleksandr Hanja sur Telegram, sans donner plus de détails.
(Jekaterīna Golubkova à Tokyo; version française Camille Raynaud)
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