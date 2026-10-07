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Ukraine-La Russie lance des attaques contre Kyiv
information fournie par Reuters 07/10/2026 à 04:06

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La Russie a mené tôt mercredi des frappes contre Kyiv, endommageant des bâtiments et des entrepôts, a déclaré le maire de la capitale ukrainienne, Vitali Klitschko, sur Telegram.

Des explosions ont été entendues dans la ville, a rapporté un témoin.

Un site industriel de la ville de Dnipro, dans le sud-est de l'Ukraine, a été endommagé par des frappes russes, a déclaré le gouverneur régional Oleksandr Hanja sur Telegram, sans donner plus de détails.

(Jekaterīna Golubkova à Tokyo; version française Camille Raynaud)

Guerre en Ukraine
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